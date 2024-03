Convocati Francia, la decisione su Magic Mike Maignan, Threno Hernandez e Oliviero Bomber Vero Giroud: la lista completa

15:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Convocati Francia, la decisione su Maignan, Theo Hernandez e Giroud: la lista completa del ct Didier Deschamps

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale francese che, nella prossima sosta delle nazionali sfiderà Germania e Cile in amichevole. Ecco la scelta sui 3 calciatori del Diavolo Rossonero, ovvero Giroud, Maignan e Theo Hernandez.

La 1ère liste de l’année 2024 est connue Les prochains matchs des Bleus :

(samedi 23 à Lyon)

(mardi 26 à Marseille)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bH6EYGxkF9 — Equipe de France (@equipedefrance) March 14, 2024

La lista completa:

Portieri: Areola, Maignan, Samba

Difensori: Clauss, T. Hernandez, L. Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Y.Fofana, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery

Attaccanti: Dembelé, Diaby, Giroud, Griezmann, Kolo-Muani, Mbappé, Thuram

