Convocati Atletico Madrid per l’Fc Internazionale: la scelta di Simeone su Morata

Simeone ha stilato la lista dei convocati dell’Atletico Madrid: la decisione su Morata e i calciatori chiamati a partire per Milano

Simeone ha stilato la lista dei convocati per la gara di domani tra Inter e Atletico Madrid. Alvaro Morata figura nella lista dei convocati di Diego Simeone per la sfida in programma domani sera a San Siro e valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In lista anche Gabriel Paulista, mentre non ci sono Azpilicueta e Lemar

¡Lista de convocados para el partido de ida de octavos de final de la @LigadeCampeones! pic.twitter.com/Ew8esoksDU — Atlético de Madrid (@Atleti) February 19, 2024

Questa la lista ufficiale dei convocati pubblicata sui canali ufficiali dei Colchoneros.

