Convocate Fc Internazionale Women per la Signora Juve Women: la lista di Guarino

Convocate Inter Women per la Juventus Women: la lista di Guarino. Ecco le giocatrici nerazzurre a disposizione

Giorno di vigilia per la Juventus Women che domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 19 affronterà l’Inter Women nel match valido per la 17° giornata di campionato.

Pubblicità

Questa la lista delle convocate di Rita Guarino:

Pubblicità

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.

Difensori: 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 46 D’Elia, 55 Tomter.

Centrocampiste: 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.

Pubblicità

The post Convocate Inter Women per la Juventus Women: la lista di Guarino appeared first on Juventus News 24.