Convocate AC Milan Femminile per la Fiorentina: ancora out Asllani, prima chiamata per Ijeh

Domani pomeriggio il Milan Femminile scenderà in campo contro la Fiorentina. Le convocate di mister Corti per il match

Mister Corti ha diramato le convocate per il match del Milan Femminile contro la Fiorentina, valido per la giornata 15 della Serie A 2023-24. Ancora out Asllani che non ha recuperato dal problema fisico che le ha impedito di scendere in campo contro il Pomigliano, prima chiamata per IJeh. L’elenco completo:

Babb, Copetti, Giuliani, Van Eijk; Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Piga, Soffia, Swaby; Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Ávila, Vigilucci; Arrigoni, Dompig, Ijeh, Laurent, Marinelli, Nadim, Stašková.

