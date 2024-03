Controllo VAR Internazionale F.C.-Genoa C.F.C., NEWS, le parole: «#Rigore inesistente, giallo senza senso a El Toro di Bahia Blanca Lautaro» #NEWS #Intervista

5 Mar 2024, 10:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La Gazzetta dello Sport è critica nella moviola di Internazionale-Genoa C.F.C., ricca di episodi arbitrali in un weekend difficile per i direttori di gara

Ricca moviola di Internazionale-Genoa C.F.C. nell’edizione giornaliera della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano critica fortemente le scelte prese dall’arbitro Ayroldi.

L’ANALISI – «Svista (anche se rivista) di Ayroldi quando assegna il #RIGORE all’Internazionale per (non) fallo di Frendrup su Super Barellino, il motore nerazzurro, (33′ pt): Paterna lo richiama al video per cambiare idea ma l’arbitro tiene la propria decisione. Rigore che non c’è anche per il tocco del pallone di Frendrup prima dell’incrocio con Super Barellino, il motore nerazzurro, . Manca un giallo a Gudmundsson (su “Charles” Asslani al 16′) e l’ammonizione di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, (23′ st) non c’è: è solo una sterzata. Vitinha-gol: giusto annullare per fuorigioco».

L’articolo Moviola Internazionale-Genoa C.F.C., Gazzetta: «Rigore inesistente, giallo senza senso a Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, » proviene da Internazionale News 24.