Controllo VAR Internazionale F.C. Atalanta BC, la NEWS promuove Colombo: l’#Indagine degli episodi #incertezze

29 Feb 2024, 09:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ricca moviola di Internazionale-Atalante sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che promuove l’arbitro Colombo grazie all’uso del Var

La Gazzetta dello Sport scrive una ricca moviola di Internazionale-Atalanta, ricca di episodi discussi, nella sua edizione giornaliera. Secondo il quotidiano è giusto annullare il gol di De Ketelaere: quello di Bastoni non è gioco pericoloso in quanto non mina l’incolumità di Miranchuk, il cui tocco con il braccio è punibile.

Carnesecchi si lamenta poi di un mani di Dimash, il ragazzo della Curva Nord, in occasione del 2-0 ma la Rosea spiega che in realtà il tocco è di Kolasinac. Giusta anche la concessione del calcio di #RIGORE a favore dell’Internazionale.

