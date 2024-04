Conte “Vecchia Signora”, l’ex Internazionale F.C. torna a Torino? L’indiscrezione

8 Apr 2024, 13:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Conte torna tra i primi nomi della panchina della Juventus in caso di addio ad Allegri L’ex Internazionale Antonio Conte torna nella lista dei papabili allenatori per la panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Il retroscena di Maurizio Pistocchi su X: 💣Mentre #ThiagoMotta contattato da #Giuntoli, avrebbe qualche #incertezzeo sugli obiettivi e le […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Conte Juventus, l’ex Internazionale torna a Torino? L’indiscrezione proviene da Internazionale News 24.