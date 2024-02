Conte Signora Juve, il ritorno è complicato: aspetta la chiamata di quel top club

Conte Juve, il ritorno è complicato: aspetta la chiamata di quel top club. Il punto sul futuro dell’allenatore

Il ritorno di Conte sulla panchina della Juve a partire dalla prossima stagione si fa più complicato.

Stando a quanto riferito da Daniele Longo via Twitter, infatti, l’allenatore in questo momento sembra voler aspettare il Bayern Monaco che con ogni probabilità si separerà da Tuchel a fine campionato. Su Conte, che si è preso uno stop dopo l’esperienza al Tottenham, è da registrare anche l’interesse da parte del Milan.

