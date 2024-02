Conte punge: «La gente pensa questo di me, ma io ripeto che non è vero!» #Intervista

Pubblicità

Antonio Conte non ci sta, l’ex tecnico dell’Inter risponde alle critiche e svela cosa pensa la gente di un suo particolare sistema di gioco

Antonio Conte, ex tecnico dell’Inter, ha parlato così a 360° nella sua lunga intervista al The Telegraph. Ecco il suo pensiero sul modulo di riferimento: il 3-5-2.

INNOVAZIONE TATTICA – «La gente pensa che il 3-5-2 sia un sistema difensivo, non è vero. Ripeto, non è vero. Puoi vedere quanti gol segnano le mie squadre in ogni stagione. Non dipende dal fatto che siano tre o quattro in difesa, dipende da come costruisci la squadra e costruisci l’attacco. Allo stesso tempo, non va bene essere troppo offensivi. E nemmeno troppa difesa. Bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori e adattarsi a loro. La mia esperienza mi dice che se vuoi vincere il campionato o alzare un trofeo, devi avere una squadra stabile. La scorsa stagione il Manchester City è stato il miglior esempio di squadra dotata di grande equilibrio, difensivamente e offensivamente».

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI ANTONIO CONTE

