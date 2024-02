Conte, lo storico vice svela, le parole: «Questo il suo sogno, può andare…» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 00:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Angelo Alessio, storico vice allenatore di Antonio Conte ha spiegato il sogno dell’ex Internazionale, ecco dove può allenare per lui

Angelo Alessio non ha #incertezze. Lo storico vice di Antonio Conte si è espresso così a TuttoJuve sul futuro dell’ex allenatore dell’Internazionale.

ANTONIO CONTE – «A lui piacerebbe vincere la CL e quindi andrà in un club che gli permetta di provare a farlo. Può andare ovunque, viene accostato a Juve, Milan e Napoli ma di concreto non c’è ancora nulla. Non sapremo dove andrà prima di maggio».

FUTURO – «Il mio augurio è vederlo in un club italiano o estero che gli permetta di competere per vincere la CL. Sono certo farà una scelta ponderata, con un #Progetto #Tecnico a lungo termine. Sappiamo che lui è bravo a costruire e ad andare avanti con quei giocatori per vincere».

L’articolo Conte, lo storico vice svela: «Questo il suo sogno, può andare…» proviene da Internazionale News 24.