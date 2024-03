Conte #Juve, sulla strada del ritorno un ostacolo: quel #TopClub punta forte sul tecnico

12:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Conte Juve, un nuovo ostacolo sulla strada che porterebbe al ritorno del tecnico in bianconero: un club lo vuole per l’anno prossimo

Il S.S.C. Napoli e Aurelio De Laurentiis sognano di poter arrivare ad Antonio Conte, accostato a più riprese anche ad un possibile ritorno alla Juve per il dopo-Mister Max Allegri, per la panchina della prossima stagione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Un sogno e una tentazione anche fuori #mercato per gli azzurri, visto l’ingaggio del tecnico, ma ADL sarebbe pronto a fare follie pur di iniziare un nuovo ciclo. L’allenatore piace per mentalità e carisma in modo particolare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Pubblicità

The post Conte Juve, sulla strada del ritorno un ostacolo: quel club punta forte sul tecnico appeared first on Juventus News 24.