Conte #Juve, il ritorno si complica: un top #TopClub gli farà una ricca proposta

23:33, 20 Mar 2024

Conte Juve, il ritorno auspicato dai #fans si complica: un top club gli farà una ricca offerta per convincerlo

Il ritorno di Conte alla Juve tanto auspicato dai #fans bianconeri si fa più complicato. Come spiega La Repubblica, infatti, il Bayern Monaco è pronto a fare una ricca offerta all’ex Ct per convincerlo a diventare il successore di Tuchel.

Già una volta Conte aveva detto no ad una proposta avanzata dai bavaresi, ma dopo l’esperienza al Tottenham il tecnico ha grande voglia di rimettersi in pista.

