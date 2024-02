Conte, futuro in Serie A? Un altro club sull’ex Signora Juve

Conte torna in Serie A? Tutti pazzi per l’ex Juve! Un nuovo club interessato all’allenatore attualmente senza squadra

Il futuro di Antonio Conte sembra possa essere di nuovo in Serie A. L’ex allenatore della Juventus è svincolato ed è partita una corte sfrenata per averlo. Il Milan pare averlo messo tra le priorità per il post Pioli ma non è il solo club italiano interessato.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma vorrebbe portarlo sulla panchina. È il grande sogno dela proprietà, anche se non è esclusa una conferma di Daniele De Rossi qualora portasse a casa i risultati prefissati.

Pubblicità

The post Conte, futuro in Serie A? Un altro club sull’ex Juve appeared first on Juventus News 24.