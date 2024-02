Conte, dalla Germania sicuri: vuole il Bayern Monaco! ULTIME

Conte, dalla Germania sicuri: vuole il Bayern Monaco! Le ULTIME sul futuro dell’ex Juventus

Secondo quanto riportato dalla Bild, Antonio Conte vedrebbe nel Bayern Monaco il club dei sogni per il ritorno in panchina. L’ex Juve vuole il club bavarese.

Il tecnico è accostato soprattutto al Milan in Serie A, ma va monitorata la situazione di Thomas Tuchel. Senza dimenticare l’ipotesi Premier League. Le big italiane sono avvisate.

