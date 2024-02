Conte, dalla Germania certi: vuole il Bayern Monaco, svelato il motivo

Pubblicità

In Germania non hanno dubbi, Antonio Conte vuole allenare il Bayern Monaco, ecco il motivo dietro la scelta dell’ex Inter

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Bayern Monaco. Dalla Germania lanciano l’indiscrezione e parlano così dell’ex tecnico dell’Inter. Secondo quanto raccolto da Blid, la squadra tedesca potrebbe essere uno degli obiettivi dello stesso Conte.

Il motivo? Dopo aver vinto in Italia con Juve ed Inter, oltre che in Inghilterra con il Chelsea, un possibile passaggio al Bayern gli permetterebbe di inserire anche la Bundesliga nel suo curriculum. La squadra bavarese inoltre, possiede tutte le potenzialità per ambire al sogno Champions League.

