Conte aspetta la Signora Juve: ha rifiutato tutte le proposte perché vuole tornare

Conte aspetta la Juve: ha rifiutato tutte le proposte perché vuole tornare. Il retroscena sul futuro dell’allenatore

Conte dopo la separazione con il Tottenham ha ricevuto diverse offerte e proposte, ma le ha rifiutate tutte perché non è intenzionato a subentrare a stagione in corso. Ma non solo per questo. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, l’allenatore aspetta una chiamata da parte della Juve per prendere il posto di Allegri.

Il suo legame con i colori bianconeri è forte e la famiglia vive ancora a Torino. Conte sarebbe disposto anche a diminuire le sue pretese economiche pur di tornare alla Juve. Se però le porte della Vecchia Signora non si riapriranno (anche a causa delle tensioni post addio nell’estate del 2014), allora prenderà in considerazione altre proposte, visto che la sua intenzione è quella di tornare in panchina a partire dalla prossima stagione.

