Conte AC Milan (TG1): il destino è segnato! Tornerà a AC Milano ma dalla sponda rossonera ULTIME

Conte Milan (TG1): il destino è segnato! Tornerà a Milano sponda rossonera. Le ULTIME sull’ex allenatore dell’Inter

A pochi minuti dalla chiusura del calciomercato, il TG1 lancia una clamorosa indiscrezione: il futuro di Antonio Conte pare sia segnato!

Come riportato dal servizio di questa sera, l’allenatore ex Inter tornerà a Milano ma questa volta sponda rossonera. Arrivano quindi sempre più conferme su quello che potrebbe essere l’allenatore del Milan nella prossima stagione.

