Conte AC Milan (Telelombardia), l’allenatore pensa già al primo colpo! Da Chiesa a Lukaku: tutti i NOMI

Conte Milan (Telelombardia), l’allenatore pensa già al primo colpo! Da Chiesa a Lukaku: tutti i NOMI sulla lista dell’allenatore

Continuano le voci che vedono Conte come prossimo allenatore del Milan. A tal proposito, Telelombardia ha mostrato quelli che potrebbero essere gli obiettivi dell’ex allenatore dell’Inter.

Tanti nomi big nella lista dei giocatori che potrebbero arrivare nella prossima sessione di mercato secondo l’emittente televisivo: Lukaku, Chiesa, Di Lorenzo, De Paul e Buongiorno.

