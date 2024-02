Conte AC Milan, svolta inattesa: questo top club si tira fuori dalla corsa!

Conte Milan, svolta inattesa: questo top club si tira fuori dalla corsa all’ex commissario tecnico della Nazionale

Svolta improvvisa e inattesa nel futuro di Antonio Conte. Negli ultimi giorni si erano rincorse le voci di un suo possibile approdo sulla panchina del Barcellona a partire dalla prossima stagione.

In realtà, come precisato da Mundo Deportivo, il club blaugrana non ha mai pensato a lui e lo stesso tecnico non si sarebbe offerto al Barcellona. Il Milan resta tra le mete più probabili per l’ex ct della Nazionale.

