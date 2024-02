Conte AC Milan: spunta l’indizio che potrebbe avvicinarlo alla panchina rossonera, cosa ha fatto l’allenatore

Continuano ad alimentarsi le voci che vedono Conte come prossimo allenatore del Milan. In tal senso spunta un indizio

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. Dopo le ultime notizie che lo vorrebbero già in accordo con i piani alti della società rossonera arriva un’altra grande indiscrezione:

come riportato da Alessandro Jacobone l’ex Juventus è stato avvistato in un ristorante milanese nella giornata di martedì insieme ad altre 14 persone. Indizio di mercato o una semplice cena fra amici? Ancora non lo sappiamo, ma notizie come queste alimentano ancor di più le voci.

