Conte AC Milan, quotazioni in ascesa: questi due INDIZI alimentano le voci

Conte Milan, quotazioni in ascesa: questi due INDIZI alimentano le voci sulla panchina rossonera. Le ultime

In queste ultime settimane non accennano a placarsi le voci su un possibile arrivo al Milan di Antonio Conte. In particolare, secondo Calciomercato.com, due indizi hanno rincarato la dose.

Innanzitutto la voglia del tecnico di tornare ad allenare in Italia, in secondo luogo alcuni scatti che l’hanno ritratto a Milano: martedì sera Conte era infatti stato avvistato nel ristorante Ville Lumière di Piazzale Aquileia, nella zona ovest di Milano, con i componenti del suo staff.

