Conte AC Milan, non solo i rossoneri in corsa: è sfida ad altre due big. I dettagli

Conte Milan, non solo i rossoneri in corsa: è sfida ad altre due big di Serie A. I dettagli e le ultime sulla panchina

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, uno degli obiettivi della dirigenza rossonera in vista della prossima stagione.

Secondo quanto si apprende, il Milan dovrà vedersela con altre due società italiane che sognano di ingaggiare l’ex ct: si tratta di Roma e Napoli, che però guardano anche ad altri profili come Thiago Motta e Italiano.

The post Conte Milan, non solo i rossoneri in corsa: è sfida ad altre due big. I dettagli appeared first on Milan News 24.