Conte AC Milan: minaccia dalla Premier League, questa club corteggia l’allenatore

Antonio Conte è in cima alla lista dei desideri del Milan per il dopo Pioli. I rossoneri devono fare i conti con la minaccia Premier League

In tanti vorrebbero vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan, il club ci sta pensando e lo ha messo in cima alle preferenze in caso di separazione con Pioli a fine stagione:

tuttavia come riportato da CaughtOffside l’allenatore sarebbe nel mirino del Manchester United con la posizione di Ten Hag che allo stato attuale, complice anche i risultati che non arrivano, resta molto in bilico.

