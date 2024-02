Conte AC Milan ma non solo: stuzzicano queste due idee. Le NEWS per il dopo Mister Stefano Pioli

Conte Milan ma non solo: queste due idee stuzzicano la dirigenza rossonera. Le ultime notizie per il dopo Pioli

Con ogni probabilità a fine stagione si separeranno le strade di Stefano Pioli e del Milan, nonostante il tecnico abbia dalla sua ancora 12 mesi di contratto.

Non solo l’ipotesi Conte, in casa rossonera stuzzicano e non poco anche altre due idee: si tratta di Thiago Motta e Farioli, due tecnici certamente meno affermati ma ideali per costruire un nuovo progetto a lungo termine. Lo riporta Tuttosport.

