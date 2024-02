Conte AC Milan, l’allenatore si allontana dal Bayern Monaco! Ecco il vero obiettivo dei bavaresi

Conte Milan, l’allenatore si allontana dal Bayern Monaco! Ecco il vero obiettivo dei bavaresi per il dopo Tuchel: le ultime

Il nome di Antonio Conte, oltre ad essere finito nel mirino del Milan per la prossima stagione, era stato sondato anche dal Bayern Monaco. Dopo l’annuncio dell’addio di Thomas Tuchel a fine stagione, arrivano novità su chi potrà sostituirlo sulla panchina del club tedesco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il vero obiettivo dei bavaresi per la prossima stagione è Xabi Alonso del Bayer Leverkusen. Sull’ex centrocampista spagnolo c’è però anche la concorrenza del Liverpool, a caccia del sostituto di Klopp.

