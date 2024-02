Conte AC Milan, la Serie A non è l’unica opzione. Le ULTIME sul futuro del tecnico

Conte Milan, la Serie A non è l’unica opzione. Le ULTIME sul futuro del tecnico dopo i messaggi subliminali sulla sua volontà

Secondo quanto riportato da Massimo Callegari su calciomercato.com, la Serie A non è l’unica opzione per il futuro di Antonio Conte, primo obiettivo del mercato Milan in caso di addio di Stefano Pioli.

Infatti, come intuito dai messaggi subliminali rilasciati dalla sua intervista al Telegraph, tornare in Serie A, vicino alla famiglia, resta una priorità ma non è più un’assoluta necessità. Il tecnico salentino ambisce a una realtà di prima fascia ed è pronto ad ascoltare anche offerte dall’estero da società organizzate. Al momento, le uniche piste italiane sono Milan e Juventus.

