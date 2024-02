Conte AC Milan, la pista si raffredda: prende quota una clamorosa ipotesi per la panchina rossonera

Conte-Milan, la pista si raffredda: prende quota una clamorosa ipotesi per la panchina del Milan della prossima stagione

Come riportato da Sport Mediaset, in casa Milan si sta pian piano raffreddando l’ipotesi Antonio Conte per la panchina della prossima stagione.

Scaroni e tutta la dirigenza rossonera, da Furlani ad Ibrahimovic, hanno ribadito la fiducia a Stefano Pioli che si sta pian piano e tramite i risultati riguadagnando la fiducia di tutto l’ambiente. L”Europa League sarà fondamentale per la decisione definitiva ma ad oggi il tecnico emiliano è il principale candidato a sedersi nuovamente sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione.

