Conte-Ac Milan, il tradimento all’Fc Internazionale può essere doppio

Il tecnico salentino avrebbe già detto sì ai rossoneri per le prossime tre stagioni. Il rischio è quello che l’allenatore si porti con sé anche un ex big nerazzurro Antonio Conte, tecnico rimasto orfano di una panchina dopo la rescissione avvenuta lo scorso marzo con il Tottenham, non è ancora tornato ‘in pista’. La sensazione […]

