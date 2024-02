Conte AC Milan: Ibra già in azione, ma sullo sfondo c’è questa suggestione. NOVITÀ

Conte Milan: Ibra già in azione per costruire il Diavolo del futuro, ma sullo sfondo c’è questa suggestione. NOVITÀ

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la panchina del Milan: a fine stagione dovrebbero dividersi le strade di Pioli e dei rossoneri, con questi ultimi che andranno a caccia di un nuovo tecnico.

Pubblicità

Ibra sarebbe già in azione. L’obiettivo principale è inevitabilmente Antonio Conte ma resiste anche l’idea Thiago Motta, che proprio con l’ex attaccante svedese ha un bellissimo rapporto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Pubblicità

The post Conte Milan: Ibra già in azione, ma sullo sfondo c’è questa suggestione. NOVITÀ appeared first on Milan News 24.