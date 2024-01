Conte AC Milan, ecco la SVOLTA: è pronto a firmare per i prossimi 2-3 anni! I dettagli

Conte Milan, ecco la SVOLTA: è pronto a firmare per i prossimi 2-3 anni! I dettagli e le ultime sulla panchina rossonera

Potrebbe essere Antonio Conte l’allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione. È ormai praticamente certo che le strade di Pioli e del club rossonero si separeranno a fine stagione, e il tecnico pugliese è una pista validissima per il futuro.

Come riportato da Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia, infatti, «Pioli è arrivato alla fine del film e Conte è pronto a sposare per 2-3 anni il progetto rossonero».

The post Conte Milan, ecco la SVOLTA: è pronto a firmare per i prossimi 2-3 anni! I dettagli appeared first on Milan News 24.