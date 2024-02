Conte AC Milan, De Laurentiis gela i rossoneri: ecco la mossa che sta facendo tentennare il tecnico

Conte Milan, De Laurentiis gela i rossoneri nella corsa all’ex ct: ecco la mossa che sta facendo tentennare il tecnico

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, uno dei principali obiettivi nella lista del Milan in caso di cambio in panchina al termine della stagione.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, De Laurentiis è tornato in pressing su Conte in vista della prossima stagione. La novità è legata a una primissima apertura da parte dell’ex ct, che alle giuste condizioni potrebbe valutare l’offerta del Napoli.

