Conte AC Milan, dalla Spagna sicuri: «Ha detto di no a questo club, vuole allenare…»

Conte Milan, dalla Spagna non hanno alcun dubbio sul suo futuro: «Ha detto di no a questo club, vuole allenare…»

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, uno dei profili valutati con grande attenzione dalla dirigenza del Milan in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, l’ex ct della Nazionale avrebbe detto di no a una proposta giuntagli dal Barcellona: il suo sogno, infatti, è quello di tornare ad allenare in Serie A.

