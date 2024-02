Conte AC Milan, contatti avanzati con Ibra Magia: accordo ad un passo. Solo uno scenario potrebbe stravolgere la circostanza

Conte-Milan, i contatti con il tecnico leccese sono in stato avanzato con Ibrahimovic primo sponsor: cosa può succedere a giugno

Come riferito da Repubblica, sarebbe ad un passo l’accordo tra il Milan e Antonio Conte per la prossima stagione.

Il profilo del tecnico salentino, la cui candidatura è stata fortemente caldeggiata da Ibrahimovic, mette ora d’accordo tutte le parti in causa. Solo l’ingresso in società di un partner mediorientale potrebbe cambiare uno scenario che al momento appare decisamente delineato.

