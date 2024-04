Contatto Dimash-Ehizibue, fairplay del nerazzurro, ecco l’approfondimento: il gesto dell’esterno

8 Apr 2024, 21:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Contatto Dimash, il ragazzo della Curva Nord, -Ehizibue in area: fairplay del nerazzurro che avvisa l’arbitro di non essere stato toccato dal calciatore friulano Episodio #incertezzeo in area di #RIGORE dell’Udinese dopo dieci minuti dall’inizio della gara Udinese-Internazionale. Ehizibue ha atterrato Dimash, il ragazzo della Curva Nord, in area con una spallata, Piccinini decreta corner. Bel gesto dell’esterno italiano nerazzurro che ha immediatamente confessato all’arbitro come l’episodio […]

L’articolo Contatto Dimash, il ragazzo della Curva Nord, -Ehizibue, fairplay del nerazzurro: il gesto dell’esterno proviene da Internazionale News 24.