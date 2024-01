Contatti per il NUOVO fondo: così Presidente Zhang rifinanzia Oaktree

Il prossimo maggio rischia seriamente di diventare un mese spartiacque per l’Inter e per l’era Suning. Da una parte perché con molta probabilità proprio in quelle settimane si decideranno le sorti scudetto con Juventus e Milan, dall’altra perché il 20 dello stesso mese Steven Zhang dovrà restituire il finanziamento ottenuto nel 2021 da Oaktree.

Una data simbolica, visto che già entro fine febbraio si avrà una situazione più chiara circa le intenzioni e le possibilità del presidente dell’Inter di risanare il prestito. In tal senso, come scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non sono mai cessati negli ultimi mesi i contatti con fondi provenienti dagli Stati Uniti.

L’obiettivo è quello di trovare un partner di minoranza che possa iniettare subito liquidità nelle casse del club, così da poter aiutare Zhang a rispettare i termini dell’accordo stipulato con Oaktree e garantire all’Inter un futuro luminoso.