Consigli sfida Handanovic: «Il mio obiettivo è batterlo in questa cosa» #Intervista

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui menziona anche Handanovic

Andrea Consigli è un veterano della Serie A. Domani in Juventus–Sassuolo farà la sua presenza numero 600 in carriera, un traguardo eccezionale in vista di un altro obiettivo che raggiungerà a breve: la presenza 500 in Serie A. Il portiere si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, sfidando l’ex portiere dell’Inter Handanovic.

SECONDO PARARIGORI DOPO HANDANOVIC – «Sarebbe un bel traguardo. Studio tanto, considero anche il comportamento degli specialisti in base al minuto e al punteggio. Io amo la boxe e le arti marziali, quello è un duello. Siamo io e il rigorista. Anzi, sono solo io. É un mio momento. Non mi piace fare cinema prima del tiro, non parlo, non faccio smorfie. Non spero che il mio avversario tiri male, voglio essere bravo io. E mi dispiace tanto se intuisco il tiro, magari tocco il pallone e non lo paro».

L’INTERVISTA INTEGRALE A CONSIGLI

