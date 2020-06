Consigli per Autofiorenti

semi di cannabis autofiorenti possono essere una scelta eccellente sia per i principianti che per i coltivatori esperti poiché di solito offrono una resa superiore con il minimo sforzo.

A differenza della cannabis tradizionale, i semi di cannabis autofiorenti richiedono solo tempo, dalle otto alle dieci settimane per essere precisi, per iniziare a fiorire e diventare pronti per il raccolto. Il ciclo di luce non è altrettanto cruciale per loro, quindi puoi lasciare le tue piante sul tipico programma di luci 18/6 durante l’intero ciclo di crescita.

Ma, anche se è semi di cannabis autofiorenti relativamente facili da coltivare, possono comunque essere sensibili e richiedere cure amorevoli per TLC. Quindi, dai un’occhiata ad alcuni suggerimenti e trucchi che ti daranno la migliore resa dalla tua pianta autofiorente in pochissimo tempo.

Mantieni il terreno leggero e arioso

La prima cosa a cui devi prestare attenzione quando pianta i tuoi semi di cannabis autofiorenti è la qualità del terreno. I semi autofiorenti generalmente preferiscono terreni più leggeri con livelli più bassi di nutrienti e un flusso d’aria adeguato.

Prospereranno in un pH del terreno tra 6,0 e 6,5, e puoi ottenere un semplice tester di pH per tenere d’occhio i livelli di pH del terreno.

È meglio procurarsi una buona e grande pentola fatta di materiali traspiranti per garantire un corretto flusso d’aria attraverso il suolo e le radici. I vasi in tessuto possono essere un’ottima scelta per i tuoi semi di cannabis autofiorenti.

Non sovralimentare i tuoi semi di cannabis autofiorenti

Nella sua fase vegetativa, la cannabis autofiorente non richiederà molti nutrienti e non avrai bisogno di alcun fertilizzante oltre a una quantità minima di stimolante delle radici. I semi di cannabis autofiorenti sono sensibili al sovralimentazione e possono sperimentare molto rapidamente un’ustione di nutrienti che li danneggerà.

Quindi, invece di usare fertilizzanti e rischiare di danneggiare la tua pianta, è nel tuo interesse ottenere un terreno di alta qualità e non usare alcun fertilizzante aggiuntivo a meno che le tue piante non appaiano malnutrite.

Evitare di rinvigorire la cannabis autofiorente

La cannabis autofiorente ha una durata relativamente breve rispetto alle varietà più tradizionali. Il suo stadio vegetativo è più corto e fiorisce più velocemente. Mentre questi sono alcuni dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di semi di cannabis autofiorenti, significa che sono più sensibili e non affrontano i cambiamenti così bene.

Rinvigorire una pianta è estremamente stressante per la pianta e richiede che si abitui ai nuovi ambienti, ai diversi terreni, ai livelli di umidità variabili e altro ancora. Le piante di cannabis tradizionali hanno più tempo per abituarsi a questi cambiamenti e riprendersi estendendo il loro stadio vegetativo. La cannabis autofiorente non può farlo e fiorirà in otto-dieci settimane a prescindere, ma la tua resa sarà rovinata.

Quindi, per mantenere sana e felice la tua cannabis autofiorente, evita di rinvasarla poiché la esporrà solo allo stress. Pianta i semi nello stesso vaso dove cresceranno e fioriranno.

Attento a come innaffi la tua cannabis autofiorente

La cannabis autofiorente ha una durata di vita più breve e non ha abbastanza tempo per riprendersi da eventuali errori che fai correttamente mentre te ne prendi cura. Se lo sommergi o lo sommergi, la tua resa sarà significativamente influenzata.

Se vuoi evitare di annegare la tua pianta o asciugarla, è meglio non avere un programma di irrigazione fisso. Basta prestare attenzione al terreno e annaffiare la pianta solo quando richiesto.

Assicurati che il terreno sia arido prima di annaffiare la cannabis. Il modo più semplice per verificarlo è semplicemente sollevando le pentole. Se il terreno è umido, la pentola sarà più pesante del solito e in quel momento ti consigliamo di resistere all’acqua. Solo quando la pentola è leggera e il terreno asciutto dovresti innaffiare la tua cannabis autofiorente.

Prestare attenzione a temperatura, flusso d’aria e umidità

Per la migliore resa, ti consigliamo di prendere il controllo della temperatura, del flusso d’aria e dell’umidità. La cannabis autofiorente ha prestazioni migliori quando la temperatura ambiente è compresa tra 20 ℃ e 28 ℃ e livelli di umidità inferiori al 60%.

È possibile utilizzare una semplice ventola per garantire un migliore flusso d’aria nella stanza e impedire che i livelli di umidità aumentino troppo.

Una volta che la tua pianta inizia a fiorire, probabilmente vedrai alcune foglie secche. È meglio rimuoverli in modo che il flusso d’aria attorno alle gemme sia ininterrotto.

Non raccogliere immediatamente l’intera pianta

Quando la tua pianta inizia a fiorire, non tutte le gemme saranno pronte per il raccolto contemporaneamente. I germogli verso la cima della pianta in genere maturano più velocemente di quelli verso la radice, quindi raccoglili per primi. Lascia maturare gli altri germogli ancora qualche giorno prima di raccoglierli. Ciò prolungherà la tua resa e ti fornirà una resa continua tutto l’anno.

La linea di fondo

La coltivazione di semi di cannabis autofiorenti è un processo relativamente semplice. Finché segui i suggerimenti sopra, dovresti ricevere una forte resa con un’eccellente potenza.

Quindi, prendi i tuoi semi di cannabis autofiorenti e inizia a goderti tutti i benefici che portano.