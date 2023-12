Consigli Fantacalcio 18ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere in formazione per il diciottesimo turno di campionato 2023/2024

La Serie A riprende dopo il Natale con la 18ª giornata che si disputerà tra oggi, venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre. La Juventus scenderà in campo domani alle 20.45 contro la Roma allo Stadium.

Consigli Fantacalcio 18ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere

Quali consigli per la partita che vedrà la Juventus impegnata contro la Roma? Senza dubbio bisognerà puntare su Vlahovic che si è sbloccato. Andrà sicuramente schierato, per chi ne ha la possibilità, anche Yildiz. Una chance potrebbero meritarla Rabiot e Chiesa. Chi evitare? Da Danilo non sono attesi bonus. Sorpresa? Bremer fresco di rinnovo. Sono out Alex Sandro, Cambiaso, De Sciglio, Fagioli, Kean e Pogba.

29/12 18.30 Fiorentina-Torino DAZN 29/12 18.30 Napoli-Monza DAZN 29/12 20.45 Genoa-Inter DAZN/SKY 29/12 20.45 Lazio-Frosinone DAZN 30/12 12.30 Atalanta-Lecce DAZN 30/12 15.00 Cagliari-Empoli DAZN/SKY 30/12 15.00 Udinese-Bologna DAZN 30/12 18.00 Verona-Salernitana DAZN 30/12 18.00 Milan-Sassuolo DAZN/SKY 30/12 20.45 Juventus-Roma DAZN

Inizio – 19 agosto 2023

Fine – 26 maggio 2024

Soste – 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023, 24 marzo 2024

Turni infrasettimanali – 27 settembre 2023

Finale Coppa Italia – 15 maggio 2024

Finale Supercoppa italiana – 4-8 gennaio 2024

Calendario partite Juventus 2023/2024: il cammino dei bianconeri

1^ Giornata (20 agosto 2023 ore 20.45)

Udinese-Juventus 0-3

2^ Giornata (27 agosto 2023 ore 18.30)

Juventus-Bologna 1-1

3^ Giornata (3 settembre 2023 ore 20.45)

Empoli-Juventus 0-2

4^ Giornata (16 settembre 2023 ore 15)

Juventus-Lazio 3-1

5^ Giornata (23 settembre 2023 ore 18)

Sassuolo-Juventus 4-2

6^ Giornata (26 settembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Lecce 1-0

7^ Giornata (1 ottobre 2023 ore 20.45)

Atalanta-Juventus 0-0

8^ Giornata (7 ottobre 2023 ore 18)

Juventus-Torino 2-0

9^ Giornata (22 ottobre 2023 ore 20.45)

Milan-Juventus 0-1

10^ Giornata (28 ottobre 2023 ore 20.45)

Juventus-Verona 1-0

11^ Giornata (5 novembre 2023 ore 20.45)

Fiorentina-Juventus 0-1

12^ Giornata (11 novembre 2023 ore 18)

Juventus-Cagliari 2-1

13^ Giornata (26 novembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Inter 1-1

14^ Giornata (1 dicembre 2023 ore 20.45)

Monza-Juventus 1-2

15^ giornata (8 dicembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Napoli 1-0

16^ Giornata (15 dicembre 2023 ore 20.45)

Genoa-Juventus 1-1

17^ Giornata (23 dicembre 2023 ore 12.30)

Frosinone-Juventus 1-2

18^ Giornata (30 dicembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Roma

19^ Giornata (7 gennaio 2024 ore 20.45)

Salernitana-Juventus

20^ Giornata (16 gennaio 2024 ore 20.45)

Juventus-Sassuolo

21^ Giornata (21 gennaio 2024 ore 20.45)

Lecce-Juventus

22^ Giornata (27 gennaio 2024 ore 18)

Juventus-Empoli

23^ Giornata (4 febbraio 2024 ore 20.45)

Inter-Juventus

24^ Giornata (12 febbraio 2024 ore 20.45)

Juventus-Udinese

25^ Giornata (17 febbraio 2024 ore 18)

Verona-Juventus

26^ Giornata (25 febbraio 2024 ore 12.30)

Juventus-Frosinone

27^ Giornata (3 marzo 2024 ore 20.45)

Napoli-Juventus

28^ Giornata (10 marzo 2024)

Juventus-Atalanta

29^ Giornata (17 marzo 2024)

Juventus-Genoa

30^ Giornata (30 marzo 2024)

Lazio-Juventus

31^ Giornata (7 aprile 2024)

Juventus-Fiorentina

32^ Giornata (14 aprile 2024)

Torino-Juventus

33^ Giornata (21 aprile 2024)

Cagliari-Juventus

34^ Giornata (28 aprile 2024)

Juventus-Milan

35^ Giornata (5 maggio 2024)

Roma-Juventus

36^ Giornata (12 maggio 2024)

Juventus-Salernitana

37^ Giornata (19 maggio 2024)

Bologna-Juventus

38^ Giornata (26 maggio 2024)

Juventus-Monza

