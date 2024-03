Conferenza stampa Trpisovsky, la dichiarazione ufficiale: «Vogliamo tirare fuori il meglio e andare avanti» #Intervista #News #Ultimora

18:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Conferenza stampa Trpisovsky: le parole del tecnico alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero, valida per il ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League

Il Diavolo Rossonero riparte dal 4-2 dell’andata nell’ostica trasferta in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga. In palio c’è un posto nei quarti di finale di UEFA #Europa League.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 13 marzo, Trpisovsky interviene alle 14.15 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Diavolo Rossoneronews24 segue LIVE le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo un programma che sappiamo sarà pieno. Nella Repubblica Ceca tutti aspettano con ansia la partita contro una squadra a livello mondiale. Vogliamo consolidare quanto fatto a Diavolo Rossoneroo. Vogliamo avanzare, tirare fuori il meglio da noi stessi, offrire la prestazione più coraggiosa possibile».

RECUPERI – «Recuperiamo Zafeiris e Ševčík. È una partita per la quale tutti vogliono recuperare. Potrebbero essere per una parte della partita. Per Lukáš Masopust è piuttosto improbabile. Per noi sono giocatori fondamentali, non correremo il rischio di tenerli da parte per un periodo più lungo. Lo stesso punto interrogativo riguarda Ivan Schranz, stiamo cercando di fare di tutto per convocarlo».

SISTEMA – «Con il ritorno al sistema a quattro difensori cercavamo le fasce, abbiamo portato Doudis sull’ala. Tomáš Vlček sta facendo benissimo sul lato destro della difesa e ci permette di passare alla difesa a tre durante la partita. Ci permette di avere la fascia destra più in basso e la sinistra più indietro. Sono contento per lui, aveva già fatto bene in squadra in passato ed è rientrato dopo periodi di prestito. Credo che ce ne siano altri come Denis Halinský. Tomáš Vlček è pronto per le grandi partite, per il calcio della Nazionale. Ha imparato molto in quei sei mesi».

POSSIBILITA’ DI ANDARE AI RIGORI – «Odio i rigori, da fan mi piacciono. Come Mister, non voglio sperimentarli. In casa è ancora più difficile, la pressione sul tiratore è enorme. Vorrei dei supplementari dopo l’andata, perché significa aver cancellare il vantaggio degli avversari e dare più minuti. Se dovessi immaginare uno scenario, allora arriveremo ai supplementari e lì decideremo».

The post Conferenza stampa Trpisovsky: «Vogliamo tirare fuori il meglio e andare avanti» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.