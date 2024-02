Conferenza stampa Mister Max Allegri pre Signora Juve Udinese: quando parlerà l’allenatore

Conferenza stampa Allegri pre Juve Udinese: quando parlerà l’allenatore alla vigilia del posticipo di Serie A

Massimiliano Allegri, domenica 11 febbraio, parlerà in conferenza stampa alle ore 14.00. Il tecnico bianconero incontrerà i media all’Allianz Stadium per presentare Juve–Udinese.

I bianconeri ospiteranno la squadra di Cioffi privi di capitan Danilo, squalificato, e Vlahovic infortunato.

