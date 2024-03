Conferenza stampa Mister Max Allegri pre Napoli #Juve: quando parla l’allenatore

14:47, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Massimiliano Mister Max Allegri, domani 2 marzo, parlerà in conferenza stampa alle ore 11 alla vigilia di Napoli – Juve

Domani 2 marzo, Massimiliano Mister Max Allegri incontrerà i media alle ore 11.00 per presentare la sfida della 27ª giornata Napoli – Juve.

Dopo la conferenza stampa, il tecnico livornese si dirigerà alla Continassa per dirigere un allenamento pomeridiano, dopodiché la squadra partirà direzione Campania.

