Conferenza stampa Mister Inzaghi pre Fc Internazionale Vecchia Signora Juventinantus: quando parlerà l’allenatore

Simone Inzaghi, domani 3 febbraio, parlerà alle ore 12:30 alla vigilia della gara tra l’Inter e la Juventus

Domani 3 febbraio , Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alle ore 12:30 per presentare Inter – Juventus.

L’allenatore nerazzurro incontrerà i media un’ora dopo rispetto a Massimiliano Allegri che parlerà, invece, alle 11:30.

The post Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Juventus: quando parlerà l’allenatore appeared first on Juventus News 24.