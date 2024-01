Conferenza stampa Mister Inzaghi post SS Napoli Fc Internazionale: «Lautaro El Toro deve continuare così. Scudetto? Abbiamo due grandi concorrenti» #Intervista

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Napoli

Intervenuto in conferenza stampa al termine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter vinta dai nerazzurri, Simone Inzaghi ha risposto così alle domande dei giornalisti.

UN RICORDO SU GIGI RIVA – «L’abbiamo saputo a fine primo tempo e io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di parlargli a Coverciano. Grandissimo calciatore e grandissimo uomo, lascerà un grande vuoto».

LAUTARO DA PALLONE D’ORO? – «Deve continuare in questo modo, ha fatto sei mesi ottimi. È un leader, è un capitano. Deve continuare così».

SE HO PARLATO CON BARELLA? – «Anche lui ha saputo a fine primo tempo di Gigi Riva, doveva cercare di non farsi ammonire. Sono cose che possono succedere, purtroppo stasera è stato ammonito ma andiamo avanti e abbiamo vinto la coppa».

CI SIAMO TOLTI UN PESO? – «No. Non sapevamo come sarebbe potuta andare, solitamente le finali si preparano con più calma, in sei-sette giorni. Avevamo giocato contro la Lazio, c’era fatica e c’era un po’ di stanchezza. Abbiamo trovato i campioni d’Italia, a cui vanno fatti i complimenti. Però la mia Inter è rimasta concentrata e lucida, mi ricordo una parata di Sommer. Sono molto contento di tutti e cinque i subentrati. Stavamo esultando per il gol dell’1-0 e stavo pensando che magari sarebbero arrivati palloni negli ultimi minuti. Bisseck ha giocato poco ma è stato bravo uguale».

PUNTIAMO ALLO SCUDETTO? – «Sappiamo qual è la nostra corsa e cosa abbiamo fatto finora. Abbiamo due grandi concorrenti che stanno viaggiando a un livello altissimo come l’Inter. Dobbiamo essere bravi a fare gli ultimi sei mesi come i primi sei».

SUI TIFOSI ARABI – «Sono contento che siano felici, in più si sono aggiunti i nostri da Milano: anche stasera ci hanno incitato e penso sia stata bella la dedica fatta andando a esultare sotto il settore dopo il gol di Lautaro».

PARTITA DIFFICILE CONTRO QUESTO NAPOLI – «È stata una partita non semplice, non dimentichiamo che avevamo di fronte i campioni d’Italia. Hanno perso una finale al novantesimo e ci sarà delusione, noi siamo rimasti sempre in partita concentrati, abbiamo cambiato modulo e alla fine abbiamo trovato un gol con grande merito che ci permette di vincere un trofeo importante».

L’articolo Conferenza stampa Inzaghi post Napoli Inter: «Lautaro deve continuare così. Scudetto? Abbiamo due grandi concorrenti» proviene da Inter News 24.