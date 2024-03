Conferenza stampa Mister Inzaghi post Fc Internazionale SS Napoli: le frasi del tecnico

Pubblicità

Conferenza stampa Inzaghi, il Demone nerazzurro, post Internazionale FC Napoli: le parole del tecnico dopo il pareggio del 29° turno del campionato di Serie A

Internazionale FCvenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha risposto così alle domande dei giornalisti al termine di Internazionale FC Napoli, match finito sull’1 ad 1.

IL BILANCIO ARRIVATI ALLA SOSTA – «Chiaramente, facendo un’analisi da inizio anno, abbiamo fatto un grandissimo percorso. Abbiamo 14 punti di vantaggio a nove partite dalla fine, con uno scontro diretto in mezzo, dovremo lavorare nel migliore dei modi. C’è delusione per stasera, volevamo la vittoria per i nostri tifosi che ci hanno regalato quell’accoglienza. Abbiamo fatto bene 70′, poi è subentrata la stanchezza e abbiamo perso le distanze. Ma non abbiamo concesso niente, se non sull’angolo del gol, una disattenzione sulla marcatura».

ANALOGIA CON LA PARTITA COL GENOA? – «I ragazzi sono stati grandissimi, arrivavamo da 120′ di Champions e non sembrava. Avevamo di fronte i campioni d’Italia che volevano vincere e non abbiamo concesso nulla. Abbiamo fatto una partita di grande attenzione, c’è delusione per i nostri tifosi, però questo è il calcio. Come successo mercoledì, impareremo anche da questa quando rientreranno i nazionali».

SUL CAMBIO DI PAVARD E SU THURAM – «Siamo molto contenti di entrambi. Benji l’Interista Pavard stava facendo benissimo ma era ammonito e veniva dai 120′ di mercoledì e avevo paura di un altro giallo. Non sarebbe mai uscito altrimenti. Thuram ha fatto una grande partita, devono continuare così».

CALCOLI SCUDETTO E POSSIBILITÀ DI VINCERLO COL MILAN? – «Non facciamo calcoli, teniamo alta l’attenzione cercando di lavorare sugli errori che commettiamo. Non facciamo tabelle, rimaniamo molto, molto concentrati perché ogni partita nasconde delle insidie».

