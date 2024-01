Conferenza stampa Mister Inzaghi, le parole del tecnico dopo Monza Fc Internazionale

A margine della vittoria conquistata dall’Inter nel match della 20^ di Serie A col Monza, ecco la conferenza stampa di Inzaghi

In conferenza stampa al triplice fischio del match tra Monza e Inter della 20^ di Serie A, Simone Inzaghi parla così.

PROVA DI FORZA – «Sì, abbiamo dato una riposta che è frutto del grande lavoro fatto ad Appiano Gentile. E’ uscita fuori una grande gara contro un avversario che in passato ci ha creato diversi problemi»

PRESSIONE DELLA JUVE – «Pensiamo solamente a noi stessi ragionando una gara alla volta. Non va bene pensare agli altri oppure alle partite che ci aspettano. Sicuramente i punti messi insieme sono tanti, le vittorie non sono mai scontate e la squadra sta avendo un grande ruolino di marcia ma mancano ancora 18 gare e in palio ci sono davvero tanti punti. Dobbiamo continuare così»

GARE CON VERONA E GENOA – «Bisognerebbe cercare di capire il perchè. Un motivo può essere anche il campo, qui a Monza era straordinario. Davvero un piacere giocare a calcio con un terreno del genere. L’Inter deve giocare bene tecnicamente e per farlo bene serve anche un terreno del genere»

POSSIBILITA’ DI ESSERE SOTTO LA JUVE DOPO LA SUPERCOPPA – «Lo sapevamo, è tutto nuovo per tutti e non solo per noi. La Supercoppa è importante e cercheremo di fare il massimo consapevoli che ci sono altre tre squadre forti. In cosa possiamo migliorare? Prendere spunti da ogni partita e analizzarle bene. Certo, sarebbe bello avere più tempo per poterlo fare ma l’importante è trarre spunti da ogni partita»

L’articolo Conferenza stampa Inzaghi, le parole del tecnico dopo Monza Inter proviene da Inter News 24.