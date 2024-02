Conferenza stampa Koke pre Fc Internazionale Atletico Madrid: «Sarà una gara combattuta, i tifosi si aspettano una cosa» #Intervista

Pubblicità

In previsione della sfida di Champions League Inter-Atletico Madrid, Koke ha parlato così in conferenza stampa

Giornata di vigilia per Inter-Atletico Madrid. L’attesissima sfida di Champions League andrà in scena domani e a tal proposito Koke ha parlato così in conferenza stampa.

10 OTTAVI CHAMPIONS – «In realtà non sapevo dei dieci anni (ride, ndr). È vero, abbiamo fatto un percorso incredibile. Speriamo di dare continuità domani».

INTER – «Sarà una gara molto difficile, una squadra molto ben rodata, che si conosce molto bene. Sarà veramente una gara combattuta, bella da guardare per i tifosi, con intensità e spero che potremo vincerla domani».

MORATA – «Se si è allenato vuol dire che sta bene, se no non sarebbe qua. Per quel poco che l’ho visto, l’ho visto bene. La possibilità che possa entrare o partire dall’inizio domani c’è».

CENTROCAMPO – «Beh, non voglio dare indizi per domani. Sono grandissimi giocatori, ma non solo loro, anche tutta la rosa. Non vi posso dare indizi perché se no li darei anche agli avversari».

FILOSOFIA ATLETICO – «Beh, cerchiamo di fare bene noi. Se cerchiamo di essere propositivi sicuramente saremo in grado di competere maggiormente. Ci sono momenti in cui si riesce bene, altri in cui soffrire e lottare. Spero che domani saremo all’altezza contro un grandissimo avversario».

QUALITA’ INTER – «Penso il collettivo, molto interessante. Giocano tutte le partite con un blocco molto preparato».

CONSIGLI DE PAUL E MOLINA PER LAUTARO – «Beh, tutti lo conosciamo. Ovviamente è un giocatore mondiale, non ci sono tante cose da dire a riguardo perché lo conosciamo tutti».

