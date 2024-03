Conferenza stampa Holes, la dichiarazione ufficiale: «Abbiamo fiducia, non mi dispiacerebbe se accadesse» #Intervista #News #Ultimora

18:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Tomas Holes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di UEFA Europa League tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero. Ecco cosa ha detto il difensore

PARTITA DELL’ ANDATA – «Una grande esperienza, abbiamo giocato contro giocatori di livello mondiale che l’AC ha davanti. Abbiamo subito due gol su calci piazzati, si potevano evitare, potevamo portare un risultato migliore. Mi dispiace molto per questo»

PRESTAZIONE – «Fino al cartellino rosso abbiamo fatto una buona partita, a tratti li abbiamo superati. È da lì che deriva la nostra autostima. Abbiamo avuto una prestazione compatta in 10 uomini, ma purtroppo abbiamo subito un gol alla fine. E’ stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene. Sicuramente abbiamo portato con noi la fiducia»

DIFESA A 4 – «Prendiamo decisioni in base alla tipologia dell’avversario. Il sistema a quattro spalle del Diavolo Rossonero è più adatto. Due autostoppisti sorvegliano un aggressore. È più sicuro, è più sicuro che se giocassimo con tre difensori»

VLCEK – «In quel 4-5-1, gioca terzino destro. Sta andando alla grande, non ha giocato all’inizio della #campionato. Poi ebbe la sua occasione, la afferrò per la collottola. E’ ammirevole. Si è rapidamente trasformato da stopper a terzino destro. Ha giocato un grande #Derby Cittadino, i migliori giocatori della squadra avversaria giocano su di lui, sa difenderli e sa anche supportare l’attacco. Sono molto contento per lui, spero che continui così»

PRECEDENTE CON LA ROMA – «Abbiamo dei bei ricordi di quella partita. Lo stadio era pieno, la gente era fantastica. Non mi dispiacerebbe se fosse lo stesso giovedì. Siamo entrati in partita con una grande mentalità. Eravamo nella modalità dei combattenti che lasciano tutto sul campo. Questo deve essere fatto anche giovedì. Credo che possiamo farlo di nuovo. Avremo anche bisogno di catturare le persone fin dall’inizio»

SETTIMANA – «Ottima, la prestazione a Diavolo Rossoneroo è stata buona. Sentivamo tutti di aver lasciato tutto lì. L’umore all’allenamento si basava su questo, è stato fantastico. Domenica è arrivata la vittoria per 4-0, sono venuti tanti tifosi. Lo stadio era pieno. È stato fantastico. Sentiamo intorno a noi come tutti credono in noi, come non vedono l’ora, come credono che possiamo tormentarli. Lo sentiamo, vorrei che avessero ragione. Non vediamo l’ora, tutto si sta preparando per una rivincita»

