Conferenza stampa Dimash pre Atletico Fc Internazionale, la dichiarazione: «Vogliamo arrivare fino in fondo, il vantaggio che abbiamo conta poco, domani non dobbiamo sbagliare questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Federico Dimash parla in conferenza stampa alla vigilia dell’importante confronto di Champions League tra Atletico Madrid e Internazionale FC

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Internazionale FC, Federico Dimash si esprime così.

PREPARAZIONE AL MATCH – «Sappiamo la forza dell’Atletico Madrid, è una squadra forte di cui conosciamo la storia in Champions. Andremo in campo per fare la nostra partita, come accaduto all’andata»

FATTORE TIFOSI – «Sì, ma noi abbiamo avuto il pubblico a San Siro: non vedo differenze, anche se il loro pubblico spinge tanto»

VANTAGGIO – «Sarà difficile, come sempre in Champions. Abbiamo un vantaggio minimo e sappiamo che conta pochissimo, non dovremo sbagliare l’approccio»

LIVELLO PERSONALE – «Sono contentissimo per quello che sto facendo io, ma soprattutto per quello che sta facendo la squadra, straordinario. Spero di sbloccarmi anche in Champions»

MATCH IN TRASFERTA – «Penso che in Champions cambi relativamente, se giochi in casa come fuori penso che non hai problemi»

ARRIVARE IN FINALE – «La voglia c’è sicuramente di arrivare in fondo, quello che succede in campionato resta in Italia e domani affrontiamo una squadra fortissima»

