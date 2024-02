Conferenza stampa De Rossi pre Roma Fc Internazionale: il NEWS integrale delle parole del tecnico

Pubblicità

Conferenza stampa De Rossi pre Roma Inter: il VIDEO integrale delle parole del tecnico alla vigilia del match con i nerazzurri

Alla vigilia di Roma Inter, Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Ottimo l’impatto avuto finora dal nuovo allenatore dei giallorossi, con 3 vittorie su 3 partite: ora l’ostacolo nerazzurro, con la squadra di Simone Inzaghi in testa alla classifica della Serie A.

Parecchi gli spunti offerti dal tecnico in sala stampa, il quale ricorda le sfide di quando c’era lui in campo, si sofferma sulla gara che si attende da Lukaku e dimostra di non avere timore dei nerazzurri.

