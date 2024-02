Conferenza stampa Coach Gasperini POST Internazionale F.C. Atalanta BC: le valutazioni del tecnico dei bergamaschi

29 Feb 2024, 01:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Mister Gasperini, si è espresso così in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro l’Internazionale

Internazionalevenuto in conferenza stampa al termine di Internazionale Atalanta, Gian Piero Mister Gasperini ha analizzato così la sconfitta.

ATALANTA IN PARTITA FINO AL 2 A 0? – «Il secondo tempo non l’ho visto così male, dopo i cambi è diventato un allenamento perché la partita è degenerata. Dopo il 3-0 è stato un allenamento più che una gara di Serie A. Ma ho l’impressione che stiamo bene, abbiamo fatto bene nella prima parte contro un’Internazionale forte. Il conclusione lascia perplessi chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per le prossime».

IMPORTANZA DEL MATCH COL BOLOGNA – «Questa sconfitta non intacca nulla a livello morale. E’ stata una gara molto anomala, strana, ora guardiamo alla prossima perché non c’è tempo di pensare».

RISPOSTE POSITIVE DA CHI E’ ENTRATO? – «Stiamo bene, siamo in buona condizione. Ci sarà un’altra partita, poi l’Europa League, Juve, Napoli e la Coppa Italia. Ripartiamo belli carichi».

PARTITA ANOMALA? PER VIA DEL VAR? – «E’ una mia sensazione, magari l’ho avuta solo io. Io parlo del regolamento quando vinco».

MEGLIO OGGI CHE COL MILAN – «Forse avrebbe vinto lo stesso l’Internazionale, ma sarebbe stata un’altra partita».

ATALANTA GRANDE SQUADRA – «Sono d’accordo. Noi siamo dentro tutte le competizioni, almeno per quelli che sono i nostri traguardi. Le gare ora diventa decisive, ma noi dobbiamo essere soddisfatti. Archiviamo la gara di stasera, guardando agli aspetti positivi. Non c’è tempo per spendere energie».

SULLA LOTTA CHAMPIONS – «Siamo lì a competere noi e il Bologna con Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, forse anche il Torino… E’ una bella battaglia, competiamo con piazze importanti».

